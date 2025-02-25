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Виталий Сачко пробился во второй круг парного турнира в Лугано
Уверенная победа
Фото - Великий теніс України
Украинский теннисист Виталий Сачко с победы стартовал в парной сетке турнира в Лугано.
Лугано, Швейцария
Виталий Сачко/Бейбит Жукаев — Васила Киркова/Маркуса Уиллиса 6:2, 6:4
В паре с Бейбитом Жукаевом они выиграли пятый подряд совместный матч. На этот раз на турнире в Швейцарии они оказались сильнее Васила Киркова и Маркуса Уиллиса (США/Великобритания).
Поединок продлился 1 час и 9 минут. За это время Сачко и Жукаев подали пять эйсов, допустили одну двойную ошибку, реализовали 3 из 12 брейк-поинтов.
В следующем матче они сыграют с победителями встречи Якуб Пауль/Давид Пел (Швейцария/Нидерланды) - Филиппо Романо/Аугусто Вирджили (Италия).
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