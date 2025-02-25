Виталий Сачко пробился во второй круг парного турнира в Лугано

Украинский теннисист Виталий Сачко с победы стартовал в парной сетке турнира в Лугано.

Лугано, Швейцария

Виталий Сачко/Бейбит Жукаев — Васила Киркова/Маркуса Уиллиса 6:2, 6:4

В паре с Бейбитом Жукаевом они выиграли пятый подряд совместный матч. На этот раз на турнире в Швейцарии они оказались сильнее Васила Киркова и Маркуса Уиллиса (США/Великобритания).

Поединок продлился 1 час и 9 минут. За это время Сачко и Жукаев подали пять эйсов, допустили одну двойную ошибку, реализовали 3 из 12 брейк-поинтов.

В следующем матче они сыграют с победителями встречи Якуб Пауль/Давид Пел (Швейцария/Нидерланды) - Филиппо Романо/Аугусто Вирджили (Италия).