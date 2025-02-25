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Дисквалифицированый Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане

Теннис

Итальянец посетил показ Gucci FW'25

Дисквалифицированый Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане (Италия).

Теннисист посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

В частности, Синнер был запечатлён в компании с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур.

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.

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