Дисквалифицированый Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане (Италия).

Теннисист посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

Jannik Sinner x Anna Wintour at Gucci FW25 pic.twitter.com/dD9dQcn4KP — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 25, 2025

В частности, Синнер был запечатлён в компании с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур.

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.