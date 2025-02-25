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Дисквалифицированый Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане
Итальянец посетил показ Gucci FW'25
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане (Италия).
Теннисист посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.
Jannik Sinner x Anna Wintour at Gucci FW25 pic.twitter.com/dD9dQcn4KP— Bastien Fachan (@BastienFachan) February 25, 2025
В частности, Синнер был запечатлён в компании с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур.
Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.
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