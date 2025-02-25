Гаэль Монфис не смог обыграть 40-ю ракетку мира в стартовом раунде турнира в Дубае

30-я ракетка мира, 28-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Первый круг

Маттео Берреттини — Гаэль Монфис 7:5, 6:4

В матче первого круга Берреттини обыграл 40-ю ракетку мира, 38-летнего француза Гаэля Монфиса.

Встреча Берреттини с Монфисом продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Маттео шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаэля пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Берреттини в Дубае станет 75-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл.