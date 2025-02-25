Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаэль Монфис не смог обыграть 40-ю ракетку мира в стартовом раунде турнира в Дубае
Француз провел неплохой первый сет, но не смог зацепиться за победу во втором
Getty Images/Global Images Ukraine
30-я ракетка мира, 28-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай. Первый круг
Маттео Берреттини — Гаэль Монфис 7:5, 6:4
В матче первого круга Берреттини обыграл 40-ю ракетку мира, 38-летнего француза Гаэля Монфиса.
Встреча Берреттини с Монфисом продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Маттео шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаэля пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Берреттини в Дубае станет 75-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл.
Популярное сейчас
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- Новак Джокович, хромая, покинул Доху
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо