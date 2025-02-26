Костюк проиграла в стартовом матче турнира WTA500 в Мериде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №19) проиграла в матче первого круга турнира серии WTA500 в Мериде. В матче 1/16 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Австралии Дарье Севил (WTA №121).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) . В активе Марты 3 подачи на вылет, 5 из 10 использованных брейков, 4 из 10 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок. Во втором сете Костюк была впереди 3-0, а затем потеряла 4 сет-бола.

Счет в очных встречах 3-1 в пользу украинки. Севил в следующем раунде сыграет против нашей Ангелины Калининой.