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Стародубцева не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мериде

Теннис
Обновлено

Тотальный ужас

Стародубцева не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мериде

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №109) не смогла доиграть матч первого круга турнира серии WTA500 в Мериде. В поединке 1/16 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).

Счет встречи 1-0 (6-4; 4-1 отк). В середине второго сета украинка обращалась за помощью к физио из-за проблем с левым коленом.

Напомним, что Стародубцева проиграла финальный матч квалификации турнира в Мериде, однако смогла попасть в основную сетку как "лаки-лузер".

Напомним, что ранее Костюк проиграла в первом круге турнира в Мериде.

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