Стародубцева не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мериде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №109) не смогла доиграть матч первого круга турнира серии WTA500 в Мериде. В поединке 1/16 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).

Счет встречи 1-0 (6-4; 4-1 отк) . В середине второго сета украинка обращалась за помощью к физио из-за проблем с левым коленом.

Напомним, что Стародубцева проиграла финальный матч квалификации турнира в Мериде, однако смогла попасть в основную сетку как "лаки-лузер".