Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стародубцева не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мериде
Тотальный ужас
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №109) не смогла доиграть матч первого круга турнира серии WTA500 в Мериде. В поединке 1/16 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA №85).
Счет встречи 1-0 (6-4; 4-1 отк). В середине второго сета украинка обращалась за помощью к физио из-за проблем с левым коленом.
Напомним, что Стародубцева проиграла финальный матч квалификации турнира в Мериде, однако смогла попасть в основную сетку как "лаки-лузер".
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- "Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
- Кубок короля. Барселона – Атлетико 4:4. Футбольная феерия в Каталонии
- Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в Таблице коэффициентов
- Винус Уильямс отказалась от уайлд-карда на турнир в Индиан-Уэллсе
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Приговор для Забарного, феерия в Каталонии, новичок Черноморца. Главные новости за 25 февраля