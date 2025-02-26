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Свитолина в понедельник вернет статус первой ракетки Украины

Теннис
Обновлено

Элина снова лидер

Свитолина в понедельник вернет статус первой ракетки Украины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина (WTA №23) в понедельник, 3 марта снова станет первой ракеткой Украины. В последнее время этот титул носила Марта Костюк (WTA №19), однако после поражения в первом круге турнира в Мериде, спортсменка опустится минимум на 24 место мирового рейтинга.

Свитолина потеряла статус лучшей украинской теннисистки в июне прошлого года, когда на первую позицию среди наших вышла Костюк. Однако в первую очередь из-за неудачных выступлений самой Марты больше держать столь высокую позицию она не может.

Напомним, ранее Стародубцева не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мериде.

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Элина Свитолина
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