Свитолина в понедельник вернет статус первой ракетки Украины

Элина Свитолина (WTA №23) в понедельник, 3 марта снова станет первой ракеткой Украины. В последнее время этот титул носила Марта Костюк (WTA №19), однако после поражения в первом круге турнира в Мериде, спортсменка опустится минимум на 24 место мирового рейтинга.

Свитолина потеряла статус лучшей украинской теннисистки в июне прошлого года, когда на первую позицию среди наших вышла Костюк. Однако в первую очередь из-за неудачных выступлений самой Марты больше держать столь высокую позицию она не может.