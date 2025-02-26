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Сестры Колб с победы стартовали на турнире в Мериде

Теннис
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Наконец-то успешный матч

Сестры Колб с победы стартовали на турнире в Мериде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб успешно стартовали в парном разряде турнира серии WTA500 в Мериде (Мексика). В первом поединке наши спортсменки победили американский дуэт Гейли Джавара/Далайна Хьюитт.

Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 10-3) в пользу украинок, в активе которых 1 из 1 реализованный брейк, 3 из 5 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Это первая победа для сестер Колб на уровне турнира WTA500 и вторая победа на уровне WTA. В следующем раунде соревнований украинки будут играть против победительниц противостояния Данилина/Хромачева – Эпплтон/Глиссон.

Напомним, что Свитолина в понедельник вернет статус первой ракетки Украины.

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