Марин Чилич обыграл 27-ю ракетку мира во втором круге турнира в Дубае

Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге он одолел австралийца Алексея Попырина (27-й номер рейтинга).

Дубай (м). Второй круг

Марин Чилич — Алексей Попырин 5:7, 6:3, 6:4

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Чилич выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Попырина 16 эйсов, он допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Дубае Марин Чилич поспорит с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).