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Четвертая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине
Американская теннисистка продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Остине (США). Во втором круге она обыграла 107-ю ракетку мира испанскую теннисистку Нурию Парризас-Диас.
Остин. Второй круг
Джессика Пегула — Нурия Парризас-Диас 6:1, 6:3
Матч теннисисток продлился 1 час 5 минут. В её рамках Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Пегула сыграет с 74-й ракеткой мира теннисисткой без флага Анной Блинковой.
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