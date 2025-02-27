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Калинина проиграла Севилл во втором круге турнира в Мериде
Украинок больше не осталось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) проиграла в матче второго круга турнира серии WTA500 в Мериде. В матче 1/8 соревнований наша спортсменка уступила представительнице Австралии Дарье Севилл (WTA №121).
Счет встречи 2-1 (4-6; 6-2; 6-2). В активе Ангелины 1 подача на вылет, 4 из 5 использованных брейков, 3 из 10 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.
Счет в очных встречах стал 1-1. Севил в следующем раунде сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA №11).
Напомним, что ранее Костюк
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