  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина рассказала о своем заработке на корте и вне его
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина рассказала о своем заработке на корте и вне его

Теннис
Обновлено

Интересные детали

Свитолина рассказала о своем заработке на корте и вне его

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько зарабатывает за выступление в Туре и по спонсорским контрактам. Ее слова цитирует Forbes:

– За 2024 год ваши призовые составляли $678 000, согласно данным WTA. Какая часть ваших доходов "спортивная", а какая – вне спорта?

– Мой заработок зависит от сезона и результатов. В прошлом году была именно та сумма, которую вы назвали. В прошлом году спонсорские контракты принесли мне больше призовых на корте.

– Больше на сколько?

– Это "дабл" того, что я заработала на корте, – сказала Свитолина.

Напомним, что Свитолина в понедельник вернет статус первой ракетки Украины.

По теме
yellow-arrow
Калинина проиграла Севилл во втором круге турнира в Мериде
yellow-arrow
Четвертая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Остине
yellow-arrow
Марин Чилич обыграл 27-ю ракетку мира во втором круге турнира в Дубае
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости