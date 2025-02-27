Свитолина рассказала о своем заработке на корте и вне его

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько зарабатывает за выступление в Туре и по спонсорским контрактам. Ее слова цитирует Forbes:

– За 2024 год ваши призовые составляли $678 000, согласно данным WTA. Какая часть ваших доходов "спортивная", а какая – вне спорта?

– Мой заработок зависит от сезона и результатов. В прошлом году была именно та сумма, которую вы назвали. В прошлом году спонсорские контракты принесли мне больше призовых на корте.

– Больше на сколько?

– Это "дабл" того, что я заработала на корте, – сказала Свитолина.