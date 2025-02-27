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Свитолина рассказала о своем заработке на корте и вне его
Интересные детали
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько зарабатывает за выступление в Туре и по спонсорским контрактам. Ее слова цитирует Forbes:
– За 2024 год ваши призовые составляли $678 000, согласно данным WTA. Какая часть ваших доходов "спортивная", а какая – вне спорта?
– Мой заработок зависит от сезона и результатов. В прошлом году была именно та сумма, которую вы назвали. В прошлом году спонсорские контракты принесли мне больше призовых на корте.
– Больше на сколько?
– Это "дабл" того, что я заработала на корте, – сказала Свитолина.
Напомним, что Свитолина в
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