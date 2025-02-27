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Феликс Оже-Альяссим стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае

Теннис

Напряженный матч

Феликс Оже-Альяссим стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Дубае

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/4 финала он в трёх сетах обыграл экс третью ракетку мира представителя Хорватии 36-летнего Марина Чилича (187-й номер рейтинга).

Дубай. 1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим — Марин Чилич 6:4, 3:6, 6:2

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Соперником Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дубае станет победитель матча между итальянцем Лукой Нарди и Кентеном Алисом из Франции.

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