Новый стиль WTA. Ассоциация представила обновленный логотип в ярком зеленом цвете

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила свой обновлённый фирменный визуальный стиль.

Теперь логотип бренда стал более минималистичным, однако он выполнен в ярком цвете зелёного оттенка.

"Стиль для новой эры WTA, сформированный игроками, болельщиками и нашими партнёрами по всему миру, призван усилить влияние WTA как лидера в индустрии спорта и развлечений. Благодаря мощному логотипу и яркому цвету бренд передаёт дух и энергию WTA, оживляя насыщенность женского тенниса как никогда прежде", — говорится в пресс-релизе организации.

