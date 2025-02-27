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Новый стиль WTA. Ассоциация представила обновленный логотип в ярком зеленом цвете
Теперь логотип бренда стал более минималистичным
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила свой обновлённый фирменный визуальный стиль.
Теперь логотип бренда стал более минималистичным, однако он выполнен в ярком цвете зелёного оттенка.
"Стиль для новой эры WTA, сформированный игроками, болельщиками и нашими партнёрами по всему миру, призван усилить влияние WTA как лидера в индустрии спорта и развлечений. Благодаря мощному логотипу и яркому цвету бренд передаёт дух и энергию WTA, оживляя насыщенность женского тенниса как никогда прежде", — говорится в пресс-релизе организации.
Welcome to the new era of the WTA.— wta (@WTA) February 27, 2025
Where legends are made, and the world is watching. #WTARallyTheWorld pic.twitter.com/036495nGzs
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