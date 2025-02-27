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ВАДА раскрыла причины сделки с первой ракеткой мира Янником Синнером
15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд объяснил, по какой причине организация первой предложила первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру заключить мировое соглашение, хотя в прошлом году сама подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать теннисиста.
"ВАДА осознало, что 12 месяцев наказания не подходят под этот конкретный случай, который был инициирован очень специфическими обстоятельствами.
Именно для таких случаев в 2021 году была введена статья 10.8.2 Кодекса ВАДА", — приводит слова Фицджеральда Corriere della Sera.
Также Фитцджеральд отметил, что соглашение о признании вины удовлетворяет обе стороны.
"Мы видим, что принцип ответственности спортсмена за действия членов его команды был соблюдён, в связи с чем спортсмен не получил неоправданно сурового наказания", — пояснил Фицджеральд.
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