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Элина Свитолина: Я играю за свою страну, за свой народ в Украине
Украинская теннисистка снялась в промо-ролике
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике, который представляет обновленный брендинг Женской теннисной ассоциации (WTA)
"Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает огромное количество людей, я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление — это привилегия.
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С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией — это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.
Для меня это не просто игра, а миссия — играть за свою страну. Это не просто теннисный корт - это сцена. Моя сцена, чтобы играть ради чего-то большего", — сказала Свитолина.
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