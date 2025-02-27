Элина Свитолина: Я играю за свою страну, за свой народ в Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике, который представляет обновленный брендинг Женской теннисной ассоциации (WTA)

"Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает огромное количество людей, я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление — это привилегия.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией — это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.

Для меня это не просто игра, а миссия — играть за свою страну. Это не просто теннисный корт - это сцена. Моя сцена, чтобы играть ради чего-то большего", — сказала Свитолина.