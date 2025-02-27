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Элина Свитолина: Я играю за свою страну, за свой народ в Украине

Теннис
Обновлено

Украинская теннисистка снялась в промо-ролике

Элина Свитолина: Я играю за свою страну, за свой народ в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике, который представляет обновленный брендинг Женской теннисной ассоциации (WTA)

"Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает огромное количество людей, я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление — это привилегия.

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С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией — это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.

Для меня это не просто игра, а миссия — играть за свою страну. Это не просто теннисный корт - это сцена. Моя сцена, чтобы играть ради чего-то большего", — сказала Свитолина.

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Элина Свитолина
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