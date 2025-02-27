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Дисквалифицированный Янник Синнер исключен из номинации "Спортсмен года" по версии Laureus

Теннис
Обновлено

Причиной стал допинг

Дисквалифицированный Янник Синнер исключен из номинации "Спортсмен года" по версии Laureus

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидатура трёхкратного чемпиона турниров серии "Большого шлема", первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на звание "Спортсмен года" по версии академии Laureus была отозвана.

"После обсуждений в академии Laureus было принято решение о том, что номинация Янника Синнера на премию Laureus World в этом году должна быть отозвана. Мы следили за этим делом, за решениями соответствующих международных организаций и, хотя мы отмечаем смягчающие обстоятельства, всё равно считаем, что трёхмесячный запрет делает номинацию неправомочной. Янник и его команда были проинформированы об этом", — говорится в официальном заявлении председателя организации Шона Фицпатрика.

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Напомним, согласно регламенту премии, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов. Синнер по итогам 2024 года в эти шорт-листы попал.

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