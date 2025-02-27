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Стефанос Циципас поборется за место в финале на турнире ATP-500 в Дубае
Не так-то и легко далась победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Маттео Берреттини 7:6 (7:5), 1:6, 6:4
В четвертьфинальном матче Циципас обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Дубае Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.
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