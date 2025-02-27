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Стефанос Циципас поборется за место в финале на турнире ATP-500 в Дубае

Теннис

Не так-то и легко далась победа

Стефанос Циципас поборется за место в финале на турнире ATP-500 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Маттео Берреттини 7:6 (7:5), 1:6, 6:4

В четвертьфинальном матче Циципас обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Маттео шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Дубае Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

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Стефанос Циципас Маттео Берреттини
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