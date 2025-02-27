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Синнер под ограничениями: почему теннисисту запрещено тренироваться в элитном клубе Монако
Итальянцу придется выбрать другие корты
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сможет во время текущей трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил тренироваться в теннисном клубе в Монте-Карло (Монако).
"Загородный клуб Монте-Карло имеет членство в двух теннисных федерациях: французской и монакской. Это частный клуб, но это не освобождает его от обязательств: быть членом двух теннисных федераций – Франции и Монако. Монако — потому что это теннисный клуб княжества. Франции — потому что он расположен на французской территории в Рокебрюн-Кап-Мартен", — приводит слова представителя пресс-службы клуба Tennis Italiano.
Отметим, что в правилах дисквалификации от ITIA чётко обозначается, что забаненный игрок не может во время дисквалификации тренироваться в клубах, имеющих отношение к национальным федерациям тенниса.
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