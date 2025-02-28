Сестры Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира в Мериде

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира серии WTA500 в Мериде (Мексика).

Наши спортсменки во втором поединке на соревнованиях играли против дуэта Хромачева/Данилина. Первый сет украинки проиграли 2-6, а вторую партию решили прекратить при счете 2-3.

"К сожалению, мы не можем вернуться в январь и изменить то досадное падение Марины, из-за которого она не играла в теннис полтора месяца и едва передвигалась по дому еще за день до вылета в Мексику. Мы сделали невозможное, выиграв первую игру, но ситуация только ухудшилась уже на следующий день" - написала Надежда после матча в Instagram.

Напомним, что это четвёртый матч для сестер на уровне WTA.