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Сестры Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира в Мериде
Надо восстановиться
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира серии WTA500 в Мериде (Мексика).
Наши спортсменки во втором поединке на соревнованиях играли против дуэта Хромачева/Данилина. Первый сет украинки проиграли 2-6, а вторую партию решили прекратить при счете 2-3.
"К сожалению, мы не можем вернуться в январь и изменить то досадное падение Марины, из-за которого она не играла в теннис полтора месяца и едва передвигалась по дому еще за день до вылета в Мексику. Мы сделали невозможное, выиграв первую игру, но ситуация только ухудшилась уже на следующий день" - написала Надежда после матча в Instagram.
Напомним, что это четвёртый матч для сестер на уровне WTA.
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