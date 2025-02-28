  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сестры Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира в Мериде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестры Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира в Мериде

Теннис
Обновлено

Надо восстановиться

Сестры Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира в Мериде

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб не смогли доиграть матч 1/4 финала турнира серии WTA500 в Мериде (Мексика).

Наши спортсменки во втором поединке на соревнованиях играли против дуэта Хромачева/Данилина. Первый сет украинки проиграли 2-6, а вторую партию решили прекратить при счете 2-3.

"К сожалению, мы не можем вернуться в январь и изменить то досадное падение Марины, из-за которого она не играла в теннис полтора месяца и едва передвигалась по дому еще за день до вылета в Мексику. Мы сделали невозможное, выиграв первую игру, но ситуация только ухудшилась уже на следующий день" - написала Надежда после матча в Instagram.

Напомним, что это четвёртый матч для сестер на уровне WTA.

Стефанос Циципас сразится за место в финале на турнире ATP-500 в Дубае

По теме
yellow-arrow
Синнер под ограничениями: почему теннисисту запрещено тренироваться в элитном клубе Монако
yellow-arrow
Стефанос Циципас поборется за место в финале на турнире ATP-500 в Дубае
yellow-arrow
Дисквалифицированный Янник Синнер исключен из номинации "Спортсмен года" по версии Laureus
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости