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Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP-500 в Дубае
Тяжелый матч
Getty Images/Global Images Ukraine
21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/2 финала он в трёх сетах обыграл 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса.
Дубай (м). 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим - Кентен Алис 5:7, 6:4, 6:3
Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алиса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Соперником Оже-Альяссима в финале турнира в Дубае станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
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