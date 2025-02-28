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Стефанос Циципас в двухсетовом матче вышел в финал турнира в Дубае
Уверенная победа греческого теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов.
Дубай. 1/2 финала
Стефанос Циципас — Таллон Грикспор 6:4, 6:4
Поединок теннисистов продлился 1 час и 22 минуты. В его рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Грикспора шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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