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Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Дубае
Победитель может быть непредсказуем
Getty Images/Global Images Ukraine
28 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай. Финал
Стефанос Циципас — Феликс Оже-Альяссим
В полуфинальном матче Циципас обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Оже-Альяссим в трёх сетах одолел 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта.
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