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Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Дубае

Теннис

Победитель может быть непредсказуем

Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Дубае

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Финал

Стефанос Циципас — Феликс Оже-Альяссим

В полуфинальном матче Циципас обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Оже-Альяссим в трёх сетах одолел 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта.

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