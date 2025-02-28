Стефанос Циципас: Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:4, 6:4.

"Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться. Очень рад, что сегодня удалось избежать драмы. С самого начала и до конца матча я показывал хороший теннис. Мне было комфортно. Я отлично играл с задней линии и сохранял концентрацию лучше всего за эту неделю", — сказал Циципас после встречи.

В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.