  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас: Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас: Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться

Теннис

Грек вышел в финал турнира АТР-500 в Дубае

Стефанос Циципас: Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:4, 6:4.

"Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться. Очень рад, что сегодня удалось избежать драмы. С самого начала и до конца матча я показывал хороший теннис. Мне было комфортно. Я отлично играл с задней линии и сохранял концентрацию лучше всего за эту неделю", — сказал Циципас после встречи.

В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

По теме
yellow-arrow
Стали известны финалисты турнира ATP-500 в Дубае
yellow-arrow
Стефанос Циципас в двухсетовом матче вышел в финал турнира в Дубае
yellow-arrow
Феликс Оже-Альяссим вернётся в топ-20 рейтинга ATP
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости