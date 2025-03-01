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Самые известные украинские теннисисты поддержали нашу страну после скандала в США
Удар в спину
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские теннисисты активно следят за политической жизнью нашего государства и отреагировали на поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Сергей Стаховский: Дорогие американцы, ваше бывшее правительство подписало гарантии неприкосновенности и безопасности территории Украины и ее границ. В ответ мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Лично я благодарен американскому народу за их поддержку. Но если ваше правительство не хочет соблюдать соглашение, просто скажите об этом. Не притворяйтесь, будто это наша вина, что мы боремся за свою свободу.
Элина Свитолина: Украина превыше всего
Юлия Стародубцева: Ого. Меня от этого просто тошнит
Сестры Надежда и Марина Колб: Не унывайте, не чувствуйте отвращение и тому подобное. Донатьте, чтобы помочь Украине. Остаемся объединенными и покажем нашу силу
Напомним, ранее Усик
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