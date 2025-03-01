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Самые известные украинские теннисисты поддержали нашу страну после скандала в США

Теннис
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Удар в спину

Самые известные украинские теннисисты поддержали нашу страну после скандала в США

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисисты активно следят за политической жизнью нашего государства и отреагировали на поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Сергей Стаховский: Дорогие американцы, ваше бывшее правительство подписало гарантии неприкосновенности и безопасности территории Украины и ее границ. В ответ мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Лично я благодарен американскому народу за их поддержку. Но если ваше правительство не хочет соблюдать соглашение, просто скажите об этом. Не притворяйтесь, будто это наша вина, что мы боремся за свою свободу.

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Сестры Надежда и Марина Колб: Не унывайте, не чувствуйте отвращение и тому подобное. Донатьте, чтобы помочь Украине. Остаемся объединенными и покажем нашу силу

Напомним, ранее Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США.

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