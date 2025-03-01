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Долгополов: Дональд и его команда ватников снова соврали

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Долгополов: Дональд и его команда ватников снова соврали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал непристойное поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"О нет, Дональд и его команда ватников снова соврали.

Факты свидетельствуют о том, что они не могут справиться с правдой, и не имеют представления, как противостоять россии, кроме как склониться к ногам и надеяться на лучшее" – написал Александр на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Фьюри похвалил Трампа за ссору с Зеленским.

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Александр Долгополов
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