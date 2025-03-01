Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долгополов: Дональд и его команда ватников снова соврали
Точно подмечено
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал непристойное поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"О нет, Дональд и его команда ватников снова соврали.
Факты свидетельствуют о том, что они не могут справиться с правдой, и не имеют представления, как противостоять россии, кроме как склониться к ногам и надеяться на лучшее" – написал Александр на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Гаэль Монфис не смог обыграть 40-ю ракетку мира в стартовом раунде турнира в Дубае
- Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять
- Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля