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Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Indian Wells-2025
Болеем за девушек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Две украинские теннисистки будут бороться в квалификации турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс (США). За основную сетку сразятся Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Соревнования пройдут со 2 по 16 марта. Соперницей нашей Юлии в первом круге квалификации станет американка Клэр Лю. В случае успеха в финале Стародубцева будет играть против победительницы встречи Сара Соррибес Тормо – Нао Хибино.
Оппоненткой Снигур будет японка Аой Ито. В случае успеха в финале Дарья будет играть против победительницы встречи Анна Бондарь - Мэддисон Инглис.
Напомним, ранее самые известные украинские теннисисты
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