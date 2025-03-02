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Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Indian Wells-2025

Теннис
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Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Indian Wells-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Две украинские теннисистки будут бороться в квалификации турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллс (США). За основную сетку сразятся Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Соревнования пройдут со 2 по 16 марта. Соперницей нашей Юлии в первом круге квалификации станет американка Клэр Лю. В случае успеха в финале Стародубцева будет играть против победительницы встречи Сара Соррибес Тормо – Нао Хибино.

Оппоненткой Снигур будет японка Аой Ито. В случае успеха в финале Дарья будет играть против победительницы встречи Анна Бондарь - Мэддисон Инглис.

Напомним, ранее самые известные украинские теннисисты поддержали нашу страну после скандала в США.

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