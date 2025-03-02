Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне

Бывшая первая ракетка мира в паре и третья ракетка мира в одиночном разряде Пэм Шрайвер поделилась своими впечатлениями о недостойном поведении президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Независимо от ваших политических убеждений сегодня был стыд для нас. Я работала большую часть своей жизни в международном бизнесе. Мне стыдно за события в Вашингтоне" – написала Пэм на своей странице в Твиттер.