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Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне
Приятного мало
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира в паре и третья ракетка мира в одиночном разряде Пэм Шрайвер поделилась своими впечатлениями о недостойном поведении президента США Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Независимо от ваших политических убеждений сегодня был стыд для нас. Я работала большую часть своей жизни в международном бизнесе. Мне стыдно за события в Вашингтоне" – написала Пэм на своей странице в Твиттер.
Напомним, что ранее украинские
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