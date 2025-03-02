  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Трамп только начал, а уже принял много решений, которые наносят ущерб украинцам
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Трамп только начал, а уже принял много решений, которые наносят ущерб украинцам

Теннис
Обновлено

Идиоты по-другому не умеют

Свитолина: Трамп только начал, а уже принял много решений, которые наносят ущерб украинцам

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала помощь США во время войны россии против Украины и среагировала на позорное поведение американского президента Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Слова нашей спортсменки цитирует The Athletic:

"Соединенные Штаты помогают нам уже долгое время. Наше правительство очень упорно работает, чтобы найти пути для принятия необходимых решений. Они пытаются сделать все возможное, возможно найти другие пути, других союзников или что-то еще. Мы просто надеемся на самое лучшее.

Мы живем в условиях невероятных вызовов, под давлением и в полной неопределенности того, что будет завтра.

Сейчас я чувствую, что мы еще больше сплотились, потому что, кажется, последние несколько недель Соединенные Штаты помогают нам не так активно.

Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу ради любимой страны. Трамп только начал, а уже принял много решений, которые действительно наносят ущерб украинцам. Мне просто очень жаль всех невинных людей" – сказала Элина.

По теме
yellow-arrow
Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне
yellow-arrow
Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации Indian Wells-2025
yellow-arrow
Долгополов: Дональд и его команда ватников снова соврали
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости