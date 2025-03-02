Свитолина: Трамп только начал, а уже принял много решений, которые наносят ущерб украинцам

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала помощь США во время войны россии против Украины и среагировала на позорное поведение американского президента Дональда Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Слова нашей спортсменки цитирует The Athletic:

"Соединенные Штаты помогают нам уже долгое время. Наше правительство очень упорно работает, чтобы найти пути для принятия необходимых решений. Они пытаются сделать все возможное, возможно найти другие пути, других союзников или что-то еще. Мы просто надеемся на самое лучшее.

Мы живем в условиях невероятных вызовов, под давлением и в полной неопределенности того, что будет завтра.

Сейчас я чувствую, что мы еще больше сплотились, потому что, кажется, последние несколько недель Соединенные Штаты помогают нам не так активно.

Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу ради любимой страны. Трамп только начал, а уже принял много решений, которые действительно наносят ущерб украинцам. Мне просто очень жаль всех невинных людей" – сказала Элина.