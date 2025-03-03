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WTA обновили рейтинг: Свитолина – снова первая ракетка Украины, Костюк заметно сдала позиции

Теннис
Обновлено

Обновленный список лучших

WTA обновили рейтинг: Свитолина – снова первая ракетка Украины, Костюк заметно сдала позиции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Что касается украинок, то Элина Свитолина снова стала первой ракеткой нашего государства, поднявшись с 24 на 23 позицию. Марта Костюк, которая с июня 2024 года была лучшей из наших, опустилась с 19 на 24 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая также ухудшила свои позиции (из 44 опустилась на 46).

54 (-2) Ангелина Калинина

110 (-1) Юлия Стародубцева

128 (-1) Дарья Снигур

186 Леся Цуренко

219 (-3) Анастасия Соболева

249 Катарина Завацкая

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