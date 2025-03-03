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WTA обновили рейтинг: Свитолина – снова первая ракетка Украины, Костюк заметно сдала позиции
Обновленный список лучших
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Что касается украинок, то Элина Свитолина снова стала первой ракеткой нашего государства, поднявшись с 24 на 23 позицию. Марта Костюк, которая с июня 2024 года была лучшей из наших, опустилась с 19 на 24 место. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, которая также ухудшила свои позиции (из 44 опустилась на 46).
54 (-2) Ангелина Калинина
110 (-1) Юлия Стародубцева
128 (-1) Дарья Снигур
186 Леся Цуренко
219 (-3) Анастасия Соболева
249 Катарина Завацкая
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