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Стародубцева проиграла в первом круге квалификации на Indian Wells
Сплошная полоса поражений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №110) проиграла в первом круге квалификации турнира серии WTA1000 в Indian Wells (США). В стартовом матче наша спортсменка уступила местной Клер Лю (WTA №275).
Счет матча 2-0 (7-5; 7-6). В активе Юлии 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейков, 4 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок. Поединок длился 2 часа 8 минут.
Для украинки это поражение стало 12-м в последних 13-ти матчах. Стародубцева в первый раз сыграла в квалификации Indian Wells. За этот матч наша теннисистка заработала 7,5 тысяч долларов и 2 рейтинговых очка.
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