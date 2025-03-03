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Снигур проиграла на старте квалификации турнира в Indian Wells
Неудачный старт для наших
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №127) проиграла в первом круге квалификации турнира серии WTA1000 в Indian Wells (США). В стартовом матче наша спортсменка уступила японке Аои Ито (WTA №110).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-1; 6-4). В активе Дарьи 6 из 15 реализованных брейков, 12 из 20 отыгранных брейков, а в пассиве – 6 двойных ошибок. Поединок длился 2 часа 4 минуты.
Снигур второй раз сыграла в квалификации Indian Wells (в прошлом году украинка также не смогла выйти в основную сетку соревнований). За этот матч наша теннисистка заработала 7,5 тысячи долларов и 2 рейтинговых очка.
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