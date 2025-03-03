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Карлос Алькарас номинирован на премию Laureus в категории Спортсмен года

Теннис

Конкуренцию испанцу составит и Ферстаппен

Карлос Алькарас номинирован на премию Laureus в категории Спортсмен года

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года на престижной премии Laureus.

Соперниками Алькараса стали прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), пловец Леон Маршан (Франция), Тадей Погачар (велоспорт) и Макс Ферстаппен (Формула-1).

Церемония вручения наград состоится 21 марта в Мадриде (Испания).

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Карлос Алькарас
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