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Карлос Алькарас номинирован на премию Laureus в категории Спортсмен года
Конкуренцию испанцу составит и Ферстаппен
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года на престижной премии Laureus.
Соперниками Алькараса стали прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), пловец Леон Маршан (Франция), Тадей Погачар (велоспорт) и Макс Ферстаппен (Формула-1).
Церемония вручения наград состоится 21 марта в Мадриде (Испания).
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