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Стало известно, будет ли Маррей готовить Джоковича к турнирам в США

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Стало известно, будет ли Маррей готовить Джоковича к турнирам в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прилетит в США, чтобы в роли тренера сопроводить 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на турнирах серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на агентство PA.

По данным источника, Маррей, завершивший карьеру игрока в 2024 году, сегодня, 3 февраля, вылетит в Штаты.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на "неопределённый срок".

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