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Стефанос Циципас назвал количество мячей, которое используется в ATP-туре за сезон
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Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист двух турниров "Большого шлема" греческий теннисист Стефанос Циципас подсчитал количество мячей, используемых представителями мужского тура за один сезон.
"За сезон в ATP-туре используется около 68 000 теннисных мячей", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.
Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров "Большого шлема".
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