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Стефанос Циципас назвал количество мячей, которое используется в ATP-туре за сезон

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Стефанос Циципас назвал количество мячей, которое используется в ATP-туре за сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист двух турниров "Большого шлема" греческий теннисист Стефанос Циципас подсчитал количество мячей, используемых представителями мужского тура за один сезон.

"За сезон в ATP-туре используется около 68 000 теннисных мячей", — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров "Большого шлема".

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Стефанос Циципас
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