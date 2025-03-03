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Карлос Алькарас проводит юбилейную неделю в десятке лучших теннисистов
В обновленном рейтинге испанец занимает 3-ю строчку рейтинга АТР
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель четырёх титулов серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 150-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга. 21-летний испанец дебютировал в десятке сильнейших в апреле 2022 года.
Отметим, что 130 из 150 недель Карлос Алькарас провёл в топ-3 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP испанец расположился на третьей строчке.
Алькарас готовится выступить на турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Испанцу предстоит защита титула.
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