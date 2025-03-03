  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас проводит юбилейную неделю в десятке лучших теннисистов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас проводит юбилейную неделю в десятке лучших теннисистов

Теннис

В обновленном рейтинге испанец занимает 3-ю строчку рейтинга АТР

Карлос Алькарас проводит юбилейную неделю в десятке лучших теннисистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель четырёх титулов серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 150-ю неделю подряд в топ-10 мирового рейтинга. 21-летний испанец дебютировал в десятке сильнейших в апреле 2022 года.

Отметим, что 130 из 150 недель Карлос Алькарас провёл в топ-3 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP испанец расположился на третьей строчке.

Алькарас готовится выступить на турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Испанцу предстоит защита титула.

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас назвал количество мячей, которое используется в ATP-туре за сезон
yellow-arrow
Эмма Наварро приблизилась к одному из рекордных показателей на турнире в Мадриде
yellow-arrow
Стало известно, будет ли Маррей готовить Джоковича к турнирам в США
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости