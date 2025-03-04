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Украинские теннисистки получили первых соперниц на Indian Wells-2025

Теннис
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Украинские теннисистки получили первых соперниц на Indian Wells-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 5 по 16 марта в США пройдет турнир серии WTA1000 – Indian Wells-2025. Четыре украинских теннисистки будут бороться за самые высокие результаты и самые большие гонорары.

В первом круге стартует Ангелина Калинина, которая свой матч сыграет против представительницы Италии Лучии Бронцетти. Еще одной украинкой, которая будет начинать свой путь с 1/64 финала, станет Даяна Ястремская. Она будет стартовать против китаянки Юэ Юань.

Со второго круга стартует Марта Костюк, которая будет играть против победительницы матча Робин Монтгомери/квалификация. Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой матч 1/32 сыграет против победительницы матча Эшлин Крюгер/Кэти Волынец.

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