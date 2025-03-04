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Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед стартом Indian Wells. Видео
Живут вместе – играют тоже
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту турнира серии WTA1000 – Indian Wells-2025. В этой нашей спортсменке помогает ее муж, француз Гаэль Монфис.
Напомним, что ранее украинки
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