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Чемпионка US Open в списке. Названы обладатели уайлд-кард на женский и мужской турниры в Майами
Соревнования стартуют 18 марта
Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Майами (США) объявили имена теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. У женщин соревнования пройдут с 18 по 29 марта, у мужчин – с 19 по 30 марта.
Мужчины:
- Лёнер Тин (США);
- Кристофер Юбэнкс (США);
- Элиот Спиццирри (США);
- Федерико Чина (Италия);
- У Ибин (Китай).
Женщины:
- Петра Квитова (Чехия);
- Слоан Стивенс (США);
- Айла Томлянович (Австралия);
- Тайра Катерина Грант (США);
- Александра Эала (Филиппины);
- Виктория Ванесса Мбоко (Канада);
- Саяка Исии (Япония).
У мужчин действующим чемпионом Майами является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — американка Даниэль Коллинз.
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