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Чемпионка US Open в списке. Названы обладатели уайлд-кард на женский и мужской турниры в Майами

Теннис

Соревнования стартуют 18 марта

Чемпионка US Open в списке. Названы обладатели уайлд-кард на женский и мужской турниры в Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Майами (США) объявили имена теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. У женщин соревнования пройдут с 18 по 29 марта, у мужчин – с 19 по 30 марта.

Мужчины:

  • Лёнер Тин (США);
  • Кристофер Юбэнкс (США);
  • Элиот Спиццирри (США);
  • Федерико Чина (Италия);
  • У Ибин (Китай).

Женщины:

  • Петра Квитова (Чехия);
  • Слоан Стивенс (США);
  • Айла Томлянович (Австралия);
  • Тайра Катерина Грант (США);
  • Александра Эала (Филиппины);
  • Виктория Ванесса Мбоко (Канада);
  • Саяка Исии (Япония).

У мужчин действующим чемпионом Майами является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — американка Даниэль Коллинз.

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