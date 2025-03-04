В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) впервые за 14 лет предоставят женщинам и мужчинам неравные призовые. В последний раз турнир BNP Paribas Open допускал неравное распределение между двумя полами ещё в 2011 году, тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были внушительнее у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.

В 2025 году мужчины в каждом раунде будут зарабатывать в Индиан-Уэллсе больше, чем женщины. Разница между призовыми победителей составит почти $ 77 тыс.

Мужчины: $ 1 201 125

Женщины: $ 1 124 380

Действующим чемпионом "Мастерса" в Индиан-Уэллсе является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. "Тысячник" в Индиан-Уэллсе в 2024 году выиграла полька Ига Швёнтек.