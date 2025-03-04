  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль сыграл в паддл на кортах своей академии в Мальорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль сыграл в паддл на кортах своей академии в Мальорке

Теннис

Испанец не скучает

Надаль сыграл в паддл на кортах своей академии в Мальорке

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает делиться с фанатами моментами из своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

Так, 4 марта Надаль сыграл в паддл в своей академии на Мальорке.

Паддл — это игра, адаптированная к теннису, в которую играли более века. По сравнению с теннисом корт меньше и не имеет парных дорожек, а сетка ниже. В паддл-теннис играют твердой ракеткой, в отличие от струнной ракетки, и используют разгерметизированный теннисный мяч.

По теме
yellow-arrow
В Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин
yellow-arrow
Чемпионка US Open в списке. Названы обладатели уайлд-кард на женский и мужской турниры в Майами
yellow-arrow
Мэдисон Киз: Была очень счастлива после победы на АО-2025, но в то же время как будто не осознала всё, что произошло
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости