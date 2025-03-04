Надаль сыграл в паддл на кортах своей академии в Мальорке

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает делиться с фанатами моментами из своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

Так, 4 марта Надаль сыграл в паддл в своей академии на Мальорке.

Паддл — это игра, адаптированная к теннису, в которую играли более века. По сравнению с теннисом корт меньше и не имеет парных дорожек, а сетка ниже. В паддл-теннис играют твердой ракеткой, в отличие от струнной ракетки, и используют разгерметизированный теннисный мяч.