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Не Надаль. Карлос Алькарас назвал имя теннисиста, который был для него примером для подражания
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто был первым профессиональным спортсменом, на которого он произвёл впечатление.
"Первым, кого я помню, был Давид Феррер. Когда мне было 15 лет, у меня была возможность тренироваться с ним. Для меня Феррер был огромным примером для подражания… не только в теннисе, но и в спорте в целом.
Я почти победил его на той тренировке, и даже сегодня он всё еще напоминает мне о том матче. Это был один из тех моментов, когда я подумал: "Ого, может быть, я действительно на правильном пути», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.
Давид Феррер — финалист Открытого чемпионата Франции — 2013, финалист Итогового турнира ATP (2007) в одиночном разряде; трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (2008, 2009, 2011) в составе сборной Испании.
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