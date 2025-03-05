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Не Надаль. Карлос Алькарас назвал имя теннисиста, который был для него примером для подражания

Теннис

Неожиданно

Не Надаль. Карлос Алькарас назвал имя теннисиста, который был для него примером для подражания

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто был первым профессиональным спортсменом, на которого он произвёл впечатление.

"Первым, кого я помню, был Давид Феррер. Когда мне было 15 лет, у меня была возможность тренироваться с ним. Для меня Феррер был огромным примером для подражания… не только в теннисе, но и в спорте в целом.

Я почти победил его на той тренировке, и даже сегодня он всё еще напоминает мне о том матче. Это был один из тех моментов, когда я подумал: "Ого, может быть, я действительно на правильном пути», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала MoluscoTV.

Давид Феррер — финалист Открытого чемпионата Франции — 2013, финалист Итогового турнира ATP (2007) в одиночном разряде; трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (2008, 2009, 2011) в составе сборной Испании.

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Карлос Алькарас
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