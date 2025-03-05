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Четвертый раз в истории на турнире в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира
За последние года уже третий подобный случай
фото з відкритих джерел
Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер из-за дисквалификации не примет участия в хардовом турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Это четвёртый случай с 1990 года, и третий за последние 4 года, когда первая ракетка мира не выступает на мужском турнире в Индиан-Уэллсе.
Все первые ракетки мира, не игравшие на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе с 1990 года:
Иван Лендл, Чехия (1990).
Новак Джокович, Сербия (2021, 2023).
Янник Синнер, Италия (2025).
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Таким образом, итальянец пропустит "Мастерсы" в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.
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