Четвертый раз в истории на турнире в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер из-за дисквалификации не примет участия в хардовом турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Это четвёртый случай с 1990 года, и третий за последние 4 года, когда первая ракетка мира не выступает на мужском турнире в Индиан-Уэллсе.

Все первые ракетки мира, не игравшие на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе с 1990 года:

Иван Лендл, Чехия (1990).

Новак Джокович, Сербия (2021, 2023).

Янник Синнер, Италия (2025).

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Таким образом, итальянец пропустит "Мастерсы" в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.