Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финалист Уимблдона-2022 досрочно завершил тренеровку накануне турнира в Индиан-Уэллсе
Пока неизвестно, сыграет ли он на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отменил несколько тренировок в преддверии старта "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США). Во вторник, 4 марта, он провёл первую тренировку на корте и был вынужден завершить её досрочно. В социальной сети Х очевидцы сообщают, что Кирьос испытывал проблемы с запястьем и корчился от боли.
В первом круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе Кирьос сыграет с лаки-лузером нидерландцем Ботиком ван де Зансхулпом. Победитель этого матча выходит на 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича.
В нынешнем сезоне Ник Кирьос провёл два матча в одиночном разряде. Обе встречи он проиграл.
???? Nick Kyrgios stops training due to wrist pain in Indian Wells…— Olly Tennis ???????????? (@Olly_Tennis_) March 5, 2025
???? A reminder that it is his wrist that has been troubling him over the last 1.5 years, getting surgery in late 2023… pic.twitter.com/2Zaqcf8p0t
Популярное сейчас
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Эйндховен пожалел, что так далеко зашел. ПСВ – Арсенал 1:7. Обзор матча
- Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО