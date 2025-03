Финалист Уимблдона-2022 досрочно завершил тренеровку накануне турнира в Индиан-Уэллсе

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отменил несколько тренировок в преддверии старта "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США). Во вторник, 4 марта, он провёл первую тренировку на корте и был вынужден завершить её досрочно. В социальной сети Х очевидцы сообщают, что Кирьос испытывал проблемы с запястьем и корчился от боли.

В первом круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе Кирьос сыграет с лаки-лузером нидерландцем Ботиком ван де Зансхулпом. Победитель этого матча выходит на 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича.

В нынешнем сезоне Ник Кирьос провёл два матча в одиночном разряде. Обе встречи он проиграл.

???? Nick Kyrgios stops training due to wrist pain in Indian Wells…



???? A reminder that it is his wrist that has been troubling him over the last 1.5 years, getting surgery in late 2023… pic.twitter.com/2Zaqcf8p0t