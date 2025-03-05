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Ястремская провела фотосессию перед стартом Indian Wells
Главное удачно сыграть
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к старту Indian Wells-2025 и провела фотосессию перед турниром. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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