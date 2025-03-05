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Ястремская провела фотосессию перед стартом Indian Wells

Теннис
Обновлено

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Ястремская провела фотосессию перед стартом Indian Wells

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к старту Indian Wells-2025 и провела фотосессию перед турниром. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид показала фото утренней тренировки.

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Даяна Ястремская
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