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Чемпионка Australian Open-2025 рассказала, где хранит свой трофей
По домашнему
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чемпионка Australian Open-2025, американка Мэдисон Киз рассказала, где разместила главный трофей своей карьеры.
– Ваш кубок уже прибыл из Австралии?
– На самом деле я привезла трофей домой сама. Он пережил несколько перелетов и остался невредимым, так что это уже хорошо (смеется).
– Где вы его поставили?
– Он очень большой, поэтому пока просто стоит в нашей гостевой спальне, пока мы не найдем для него достойное место (смеется).
Напомним, ранее Ястремская
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