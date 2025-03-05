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Чемпионка Australian Open-2025 рассказала, где хранит свой трофей

Теннис
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Чемпионка Australian Open-2025 рассказала, где хранит свой трофей

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Чемпионка Australian Open-2025, американка Мэдисон Киз рассказала, где разместила главный трофей своей карьеры.

– Ваш кубок уже прибыл из Австралии?

– На самом деле я привезла трофей домой сама. Он пережил несколько перелетов и остался невредимым, так что это уже хорошо (смеется).

– Где вы его поставили?

– Он очень большой, поэтому пока просто стоит в нашей гостевой спальне, пока мы не найдем для него достойное место (смеется).

Напомним, ранее Ястремская провела фотосессию перед стартом Indian Wells.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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