Алькарас рассказал, как на него повлияет отсутствие Синнера на Indian Wells-2025

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, повлияет ли на него отсутствие итальянца Янника Синнера (АТР №1) во время розыгрыша Indian Wells-2025.

– Отсутствие Янника Синнера в сетке как-то влияет на ваш подход к турниру? Придает ли вам это уверенность?

– Нет, это ничего не меняет. Конечно, Янник не играет, но здесь собралось много лучших игроков мира. Я считаю, что сетка турнира такова, что шансы есть у всех, и многие теннисисты сейчас показывают отличную игру. Для меня подход к турниру остается неизменным. Я сосредоточен на себе, на своей игре и просто пытаюсь здесь продемонстрировать хороший теннис – сказал Алькарас.