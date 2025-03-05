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Алькарас рассказал, как на него повлияет отсутствие Синнера на Indian Wells-2025
Профессиональный подход
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, повлияет ли на него отсутствие итальянца Янника Синнера (АТР №1) во время розыгрыша Indian Wells-2025.
– Отсутствие Янника Синнера в сетке как-то влияет на ваш подход к турниру? Придает ли вам это уверенность?
– Нет, это ничего не меняет. Конечно, Янник не играет, но здесь собралось много лучших игроков мира. Я считаю, что сетка турнира такова, что шансы есть у всех, и многие теннисисты сейчас показывают отличную игру. Для меня подход к турниру остается неизменным. Я сосредоточен на себе, на своей игре и просто пытаюсь здесь продемонстрировать хороший теннис – сказал Алькарас.
Напомним, что ранее чемпионка Australian Open-2025
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