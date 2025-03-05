  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гауфф ответила критикам о падении ее результатов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гауфф ответила критикам о падении ее результатов

Теннис
Обновлено

Четко и по полочкам

Гауфф ответила критикам о падении ее результатов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф ответила, считает ли неудачным для себя последний месяц.

– Можете рассказать, каким вам этот довольно странный месяц?

– Не знаю, мне кажется, что все раздувают ситуацию больше, чем она того стоит. Я проиграла два матча. Я еще не раз проиграю два матча подряд, такое случается. Все говорят, мол, о, у нее кризис. Ладно, мы уже проходили это. Я вернусь на свой уровень. Мне кажется, будто прошел целый месяц, но это всего два турнира. У меня еще будет много возможностей в этом сезоне, и я не могу выигрывать каждый матч. Да, это сложный отрезок сезона для меня, в основном, из-за условий, которые мне не очень подходят.

В конце концов, да, я была расстроена из-за поражений, но это просто поражения, они будут и дальше. Я еще не раз проиграю два матча подряд. Надеюсь, что не слишком часто в своей карьере. Это то, что нужно просто пережить и двигаться дальше, становиться лучше. Результаты придут. Это нормально. Мне только 20 лет, на следующей неделе будет 21. Было бы наивно думать, что такого больше не произойдет, если я планирую играть хотя бы 10 лет – сказала Коко.

Напомним, ранее Алькарас рассказал, как на него повлияет отсутствие Синнера на Indian Wells-2025.

По теме
yellow-arrow
Алькарас рассказал, как на него повлияет отсутствие Синнера на Indian Wells-2025
yellow-arrow
Чемпионка Australian Open-2025 рассказала, где хранит свой трофей
yellow-arrow
Ястремская провела фотосессию перед стартом Indian Wells
Кори Гауфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости