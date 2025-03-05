Гауфф ответила критикам о падении ее результатов

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф ответила, считает ли неудачным для себя последний месяц.

– Можете рассказать, каким вам этот довольно странный месяц?

– Не знаю, мне кажется, что все раздувают ситуацию больше, чем она того стоит. Я проиграла два матча. Я еще не раз проиграю два матча подряд, такое случается. Все говорят, мол, о, у нее кризис. Ладно, мы уже проходили это. Я вернусь на свой уровень. Мне кажется, будто прошел целый месяц, но это всего два турнира. У меня еще будет много возможностей в этом сезоне, и я не могу выигрывать каждый матч. Да, это сложный отрезок сезона для меня, в основном, из-за условий, которые мне не очень подходят.

В конце концов, да, я была расстроена из-за поражений, но это просто поражения, они будут и дальше. Я еще не раз проиграю два матча подряд. Надеюсь, что не слишком часто в своей карьере. Это то, что нужно просто пережить и двигаться дальше, становиться лучше. Результаты придут. Это нормально. Мне только 20 лет, на следующей неделе будет 21. Было бы наивно думать, что такого больше не произойдет, если я планирую играть хотя бы 10 лет – сказала Коко.