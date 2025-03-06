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Ястремская с победы стартовала на Indian Wells-2025
Уверенное начало
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №46) уверенно стартовала на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. В первом матче наша спортсменка одолела представительницу Китая Юэ Юань (WTA №68).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейки, 4 из 6 отыгранных брейки и 4 двойные ошибки.
Украинка уже в третий раз играет на Indian Wells. Ее лучший результат на турнире – второй круг. В следующем раунде Даяна сыграет против Онс Жабер (WTA №32). Раньше спортсменки между собой не встречались.
Напомним, что Гауфф
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