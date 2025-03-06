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Экс-первая ракетка мира проиграла в стартовом матче турнира Indian Wells-2025

Теннис
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Экс-первая ракетка мира проиграла в стартовом матче турнира Indian Wells-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №56) проиграла в первом круге на турнире серии WTA1000 в Indian Wells-2025. В стартовом матче экс-первая ракетка мира не смогла обыграть представительницу Колумбии Камилу Осорио (WTA №53).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4). А в активе Осаки 4 подачи на вылет, 1 из 6 реализованный брейк, 5 из 8 отыгранных брейки и 3 двойные ошибки.

Счет в очных встречах стал 1-1. Осорио стала первой колумбийской теннисисткой, которая смогла победить экс-первую ракетку мира.

Напомним, что Гауфф ответила критикам о падении ее результатов.

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