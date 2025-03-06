Умер обладатель 19-ти титулов серии Grand Slam

Умер победитель 19-ти турниров Большого шлема и комментатор Фред Столл.

Австралийский теннисист, в 1960-х годах одержавший 19 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном, парном и смешанном разрядах, умер в возрасте 86 лет.

В одиночном разряде Столл выиграл "Ролан Гаррос" (1965) и US Open (1966), играл в двух финалах на Australian Open и трех – на Уимблдоне.

В парном разряде он взял 10 титулов на мейджорах, а в миксте еще семь. Со сборной Австралии Столл выиграл три Кубка Дэвиса (1964-1966). В 1985 году стал членом Международного зала теннисной славы.