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Умер обладатель 19-ти титулов серии Grand Slam
Светлая память
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Умер победитель 19-ти турниров Большого шлема и комментатор Фред Столл.
Австралийский теннисист, в 1960-х годах одержавший 19 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном, парном и смешанном разрядах, умер в возрасте 86 лет.
В одиночном разряде Столл выиграл "Ролан Гаррос" (1965) и US Open (1966), играл в двух финалах на Australian Open и трех – на Уимблдоне.
В парном разряде он взял 10 титулов на мейджорах, а в миксте еще семь. Со сборной Австралии Столл выиграл три Кубка Дэвиса (1964-1966). В 1985 году стал членом Международного зала теннисной славы.
Напомним, что ранее экс-первая ракетка мира
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